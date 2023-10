Mondial U-17: Sérigné Saliou Dia "Dans notre esprit, nous allons aborder chaque rencontre comme une finale" - adakar.com

Serigne Saliou Dia : sélectionneur de l`équipe nationale locale du Sénégal

Le sélectionneur sénégalais champion d'afrique U17, Sérigné Saliou Dia, a affirmé au cours d'une interview écrite diffusé sur le site de la FIFA, vouloir "aborder chaque rencontre comme une finale" au cours de l'imminente coupe du monde des U17 qui se jouera en indonésie du 10 novembre au 2 décembre 2023.



Planchant sur les ambitions de la prodige sélection U17 à cette coupe du monde, pour Sérigné Saliou Dia, "Nous sommes conscients que nous avons une carte à jouer. Tout d’abord, il va falloir rester concentré, bien gérer les matches de la phase de groupes puis se qualifier pour les rencontres à élimination directe. Nous allons prendre les matchs les uns après les autres. Dans notre esprit, nous allons aborder chaque rencontre comme une finale, et faire mieux qu’en 2019 où le Sénégal avait atteint les huitièmes de finale."



Selon, le tacticien, son effectif et lui n’ont aucune pression particulière, car en tant que tacticien, ce statut n’est pas lourd à porter. Au contraire, c’est un rêve d’arriver à la Coupe du Monde en étant champion d’Afrique. Je pense que lorsque vous avez l’opportunité de participer à cette compétition, l’essentiel est de prendre du plaisir et de progresser, a-t-il réagi pour démontrer la sérénité des lionceaux pour la compétition.



"Nous avons juste pour objectif de défendre fièrement les couleurs de notre cher pays. Le Sénégal n’est plus à présenter en termes de performances footballistiques. En tant qu’ambassadeurs de cette nation, nous devons répondre aux valeurs de notre sélection et ce sans pression".



La coupe du Monde U17 s'ouvre le 10 novembre prochain. Le sénégal partage le groupe D avec le Japon, la Pologne et l'Argentine.



