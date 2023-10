Violence dans les stades: Suspension provisoire des navétanes dans le département de Dakar - adakar.com

Violence dans les stades: Suspension provisoire des navétanes dans le département de Dakar Publié le mardi 17 octobre 2023

Suspension Provisoire du CNP dans le département de Dakar Messieurs les Présidents,



Ce weekend a été particulièrement marqué par une violence inouïe et gratuite dans certains stades du département de Dakar. Cette situation a occasionné des blessés, des casses, des actes de vandalisme avec la destruction de biens d'autrui.



De pareils faits nous interpellent notre sens de responsabilité à nous tous et appellent de notre part la prise de mesures urgentes en attendant de faire la lumière sur tout cela, de sanctionner les fautifs et de réparer les dégâts causés.



Ainsi, nous vous informons de la suspension provisoire du CNP dans le département de Dakar jusqu'à nouvel ordre.



Dans l'urgence, nous attendons des responsables des zones concernées des relations circonstanciées de tous les faits qui ont eu cours dans leurs terrains respectifs. Par la suite convoquer les comités directeurs et prendre les décisions qui s'imposent. Vous prendrez également contact avec les autorités administratives et locales à votre niveau pour leur faire état de tout ce qui a été fait.

Veuillez faire une large diffusion de ces directives auprès de tous les acteurs.



Sachant compter sur votre prompte diligence nous vous prions de croire. Messieurs les Présidents, à notre parfaite considération.