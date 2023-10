Émigration clandestine: 164 candidats à l’émigration arrêtés à Saint-Louis - adakar.com

Société
Émigration clandestine: 164 candidats à l'émigration arrêtés à Saint-Louis
Publié le mardi 17 octobre 2023

© aDakar.com par dr

Des candidats à l`émigration clandestine arrêtés à Saint-Louis

Une nouvelle interception de candidats à l'émigration clandestine a été effectuée par les éléments de sécurité à Saint-Louis, dans le Nord du Sénégal.



Les éléments de la Base navale du Nord ont interpellé 164 candidats à l'émigration irrégulière lors d'une patrouille terrestre, le lundi 16 octobre 2023.



Mis en sécurité, les candidats à l'émigration clandestine ont été remis aux services compétents de l'État.



Cette nouvelle arrestation de candidats à l'émigration clandestine s'inscrit dans une longue liste d'interpellations et de raisonnements effectués par les patrouilleurs de la Marine nationale dans les eaux du Sénégal.



Les derniers pointages effectués font état de plus d'un millier de candidats à l'émigration clandestine arrêtés en l'espace d'un mois.



Makhtar C.