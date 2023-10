Affaire-L’animateur violeur: L’enfant relate les faits - adakar.com

La victime de 15 ans de l'animateur " Mankou" a relaté en détails des faits de son agression aux policiers chargé de l'enquête, renseigne Sene Web.



Selon les dits du gamin, M. Mbaye l'aurait sexuellement abusé dans son bureau au complexe culturel Léopold Senghor de Pikine, dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 octobre. Le complexe culturel était animé, lorsque M. Mbaye l'a emmené dans son bureau, il l'aurait violemment poussé sur un matelas au sol et tenté de le déshabiller pour commettre l'agression.



L'enfant a déclaré qu'il avait tenté de résister, mais M. Mbaye l'avait maîtrisé avec violence. Il a crié à l'aide, mais personne n'est venu à son secours à cause du bruit ambiant. L'accusé l'aurait ensuite attaché, bâillonné, et agressé sexuellement.



M. Diallo a affirmé que ce n'était pas la première fois que de tels actes se produisaient, et que l'animateur avait fait subir des abus similaires à d'autres garçons, leur donnant entre 500 et 1000 francs CFA pour obtenir leur silence.



Après que les parents de la victime ont été informés de l'incident, ils ont porté plainte au commissariat de Pikine, ce qui a conduit à l'arrestation et à la mise en détention de M. Mbaye.



Il est placé sous mandat de dépôt par le procureur du tribunal de Pikine-Guédiawaye, au Sénégal. Il est accusé d'acte contre-nature et de viols multiples avec violence sur un mineur de moins de 15 ans.



HB