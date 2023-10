Sénégal : L’inflation recule pour la 6ème fois d’affilée à 3,8% en septembre 2023 - adakar.com

Sénégal : L’inflation recule pour la 6ème fois d’affilée à 3,8% en septembre 2023

Au Sénégal, le taux d'inflation annuel continue de marquer des baisses consécutives pour le sixième mois consécutif, s'établissant à 3,8% en septembre 2023. Ce niveau représente une nette réduction par rapport au taux d'inflation de 5,3% enregistré le mois précédent, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis décembre 2021, selon les données officielles.

Cette évolution favorable est principalement attribuée au ralentissement des prix dans plusieurs catégories de biens et services. En particulier, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont enregistré une augmentation de 4% en septembre, comparativement à 6,6% en août. De même, les secteurs du logement et des services publics (3,3% contre 4,8%), des loisirs et de la culture (4,6% contre 5,1%), des restaurants et hôtels (4,4% contre 5,1%), de l'ameublement et de l'équipement de la maison (2,7% contre 3%), ainsi que des biens et services divers (5,9% contre 6,3%) ont tous contribué à cette tendance à la baisse.

Cependant, il convient de noter que cette tendance positive a été partiellement atténuée par une accélération de la hausse des prix des services de communication (7,2% contre 2,1%), de transport (3,4% contre 3,1%), ainsi que des boissons alcoolisées et du tabac (1,2% contre 1,1%).

En ce qui concerne l'inflation sous-jacente, qui exclut les produits frais et les produits énergétiques, dont les prix sont réputés être très volatils, elle s'est stabilisée à 1,9% en septembre 2023, sur une base annuelle. Il est important de noter que les produits énergétiques et les produits frais restent les principales sources d'inflation dans le pays, avec une progression respective de leurs prix de +9,8% et +4% au cours de la période sous revue.



Mamadou Diao BARRY