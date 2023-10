Culture / Gaza : Dakar condamne et réitère sa position pour l’existence de deux États indépendants - adakar.com

Culture / Gaza : Dakar condamne et réitère sa position pour l'existence de deux États indépendants Publié le mardi 17 octobre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Guerre Israël-Palestine

Le directeur des organisations internationales et de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères, Pierre Faye a réaffirmé, lundi, la position du Sénégal sur le conflit israélo-palestinien et condamnant le regain de tensions à la bande de Gaza, appelant à la reprise des pourparlers pour parvenir à la réalisation de la solution à deux États indépendants.



« C’est le lieu ici de réaffirmer notre condamnation sans ambages du Sénégal concernant la situation actuelle de la Gaza », a-t-il dit.



M. Faye présidait la réunion des Hauts fonctionnaires à la 12 ème session du Comité permanent pour l’information et des affaires culturelles (COMIAC) qui s’est ouvert ce jour à Dakar.



Cette édition porte sur le thème : »Quel rôle pour la jeunesse musulmane dans la promotion des valeurs islamiques de paix, de solidarité et de tolérance? ».



Les participants vont également plancher sur la question qui prévaut à Gaza actuellement, a-t-on appris lors de la cérémonie d’ouverture.



Selon lui, le Sénégal a déjà publié un communiqué « appelant à la reprise des pourparlers pour parvenir à la réalisation de la solution à deux États : la Palestine et Israël ».



Le directeur des organisations internationales et de la mondialisation est d’avis que cette solution permettra aux deux parties d’exister « en paix et en sécurité à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues avec une Palestine indépendante, avec Jérusalem-Est comme capitale ».



Le secrétaire général adjoint de l’OCI, Tarig Ali Bakheet est quant à lui revenu sur la résolution de 1967 déterminant les frontières des deux États et le respect de la mosquée Al Aqsa.



Il a aussi condamné « l’occupation » par Israël des terres palestiniennes.



FD/SMD/MTN