Scission du groupe parlementaire Yewwi : Khalifa Sall exprime son soutien aux députés de Taxawu Senegal

Publié le mardi 17 octobre 2023

Khalifa Ababacar Sall, leader du mouvement Taxawu senegal, a exprimé sa fierté et son soutien à ses députés qui ont démissionné samedi, du groupe parlementaire Yewwi Askan wi ( Yaw) après avoir été zappés par les députés de Pastef lors de la formation du nouveau bureau de l'Assablée nationale. Dans un post sur X (ex Twitter), le candidat à la candidature de l'élection présidentielle de 2024, M.Sall a déclaré que ses députés "ont fait montre d’un sens élevé des responsabilités et d’un esprit de dépassement".



"Je tiens à exprimer ma fierté et tout mon soutien aux députés de

taxawu_senegal qui ont fait montre d’un sens élevé des responsabilités et d’un esprit de dépassement et de désintéressement remarquable", a-t-il écrit.