Duel des lions: Le Sénégal triomphe du Cameroun à Lens
Publié le mardi 17 octobre 2023

Les lions de la Teranga du Sénégal ont triomphé des lions indomptables du Cameroun, un but à zéro (1-0) ce lundi 16 octobre dans le duel amical qui les opposait ce soir au stade Félix Bollaert de Lens en France.



Au cours de ce match électrique entre les deux formations, les hommes d’Aliou cissé ont sorti les griffes avec des attaques offensives qui débouchent sur l’ouverture du score à la 35’ grâce au capitaine Sadio mané.

Avec les diverses tentatives de prendre le large, les sénégalais ont su pousser les camerounais dans les retranchements durant cette première période.



Au retours des vestiaires après des moments de conseils, Aliou cissé et ses hommes ont maintenu le cap avec encore plus d’agressivité offensive, avec deux occasions clés, dont celui de Ismaïla Sarr qui manque de creuser l’écart sur un face à face raté avec André Onana la 67’ minutes, avant celle de Boulaye Dia qui heurte la barre transversale du portier indomptable sur un retrait de Iliman NDiaye à la 84’ minutes.



Les sénégalais ont assurés ce match avec une maîtrise défensive qui s’est quand même fait peur dans les avant dernières minutes sur quelques occasions aussitôt rattrapées par la muraille sénégalaise.



Cette victoire du Sénégal remet les deux formations à égalité avec 3 victoires chacune sur l’autre.