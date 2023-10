Football: le Sénégal domine le Cameroun 1-0 en amical au Stade Bollaert-Delelis de Lens - adakar.com

Football: le Sénégal domine le Cameroun 1-0 en amical au Stade Bollaert-Delelis de Lens Publié le mardi 17 octobre 2023 | aDakar.com

Les Lions de la Téranga du Sénégal se sont imposés 1-0, ce lundi 16 octobre 2023, devant les Lions indomptables du Cameroun, en match amical, au Stade Bollaert-Delelis de Lens.



Une rencontre amicale à la saveur particulière, parce que mettant aux prises deux équipes, le Cameroun et le Sénégal, logées dans le même Groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, qui a tenu toutes ses promesses.



Au Stade Bollaert-Delelis, les Lions de la Téranga ont rapidement pris le jeu à leur compte, monopolisant le ballon au moment où les joueurs du coach Rigobert Song ont éprouvé d'énormes difficultés à sortir de leur moitié de terrain.



L'ouverture du score pour le Sénégal va intervenir sur un penalty provoqué par Kalidou Koulibaly, accroché dans la surface de réparation par le défenseur Oumar Gonzalez. Le pénalty sera transformé par Sadio Mané à la 34e minute de jeu.



Le score n'évoluera plus en dépit d'une domination outrageuse de l'équipe nationale du Sénégal qui s'est créée de nombreuses occasions sans parvenir à corser l'addition.



Ce match amical, âprement disputé, donne un avant-goût de la confrontation qui attend les deux équipes dans le Groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.



À Yamoussoukro, le Sénégal et le Cameroun se retrouveront dans les phases de groupe avec la Guinée et la Gambie.



Makhtar C.