CAN 2024: Sénégal-Cameroun, le match est déjà lancé
Publié le lundi 16 octobre 2023 | RFI

Réunis dans le même groupe C après le tirage au sort de la CAN 2024, le Sénégal et le Cameroun se retrouveront d’abord ce lundi 16 octobre à Lens en match amical. Mais dès la fin du tirage, le choc a commencé avec les anciens Lions de 2002, en attendant le duel qui s’annonce âpre comme souvent.