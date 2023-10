Gouvernement: Beugré Mambé nommé premier ministre de la Côte de d’Ivoire - adakar.com

Gouvernement: Beugré Mambé nommé premier ministre de la Côte de d`Ivoire

Monsieur Beugré Mambé, a été nommé premier ministre de la république de Côte d'Ivoire ce lundi 16 octobre 2023 via décret par le président de la république de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a-t-on appris.



Gouverneur du district d'Abidjan Beugré Mambé qui lui permet de superviser la gouvernance de la capitale économique ivoirienne et ses agglomérations, Il succède à Patrick Achi, candidat heureux lors des élections municipales de septembre dernier dans la Mé.



Agé de 71 ans, le nouveau chef du gouvernement est ingénieur des travaux publics formé à l'Ecole des Ponts et chaussées de Paris, et est présenté comme un spécialiste en calculs de ponts, de barrages, d'immeubles de grande hauteur, de plateformes en mer et de grands ouvrages d'assainissement.

Haut fonctionnaire dans l'administration ivoirienne, il a été directeur de cabinet de plusieurs ministères, à la Construction, aux Transports, ou encore au Tourisme. Il a également exercé comme consultant pour la Banque mondiale.



Sa première expérience gouvernementale a été celle de ministre chargé des Jeux de la Francophonie en 2016, un challenge qu'il avait parfaitement réussi avec une organisation de la compétition saluée de tous.



