Publié le lundi 16 octobre 2023 | aDakar.com

Les assises internationales de la presse francophone (Upf) se tiendront du 09 au 11 janvier 2024, après 10 ans dans la capitale sénégalaise Dakar, renseigne ce lundi 16 octobre 2023, LeQuotidien.



Cette 50è édition édition se déroule sous les auspices de l'Union de la presse francophone de la section du Sénégal. Elle s'articulera autour du thème: «Médias : Paix. Sécurité», ces assises permettront de fixer un nouvel horizon à la pratique journalistique, indiquent les organisateurs.

A travers ce thème, l'organisation compte fixer un horizon nouveau à la pratique journalistique dans un paysage toxique de l’information dominé par la manipulation et les fausses informations».



Nombreuses questions seront réfléchies autour de cette table ronde, principalement, «Doit-on prendre parti ? L’information est-elle un élément de la stratégie des faiseurs de guerres et des terroristes ? Comment rendre compte de la guerre et des conflits ? Comment préserver la sécurité des journalistes dans les zones de tension ? Quel rôle pour les médias dans la prévention des conflits et la reconstruction ? et bien la question de la liberté de la presse.



Il convient de rappeler que, les Assises de la presse francophone réunissent journalistes, éditeurs, dirigeants de médias et experts venant de toute la francophonie pour réfléchir, débattre et échanger autour des grandes questions qui intéressent le développement de leur profession. C’est un lieu de réflexion sur les évolutions et mutations qui bouleversent le monde médiatique et au-delà, toute la société.



