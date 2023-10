Guerre Israël-Palestine : La ligue des Etats arabes et l’Union Africaine appellent à la cessation immédiate des actions militaires à Gaza - adakar.com

News Afrique Article Afrique Guerre Israël-Palestine : La ligue des Etats arabes et l’Union Africaine appellent à la cessation immédiate des actions militaires à Gaza Publié le lundi 16 octobre 2023 | aDakar.com

Guerre Israël-Palestine

Depuis le siège du Secrétariat général de la Ligue au Caire, les deux organisations régionales ont lancé le dimanche 15 Octobre dernier un appel en faveur d’une cessation immédiate des actions militaires à Gaza.



Face à l’urgence humanitaire en Palestine, la Ligue et l’UA ont plaidé pour “un effort international concerté” évoquant “la nécessité urgente d'ouvrir un couloir humanitaire pour fournir une aide de base à la population et soulager les blessés”. Ils ont également souligné que les punitions collectives ne peuvent être acceptées.



Dans une déclaration conjointe, Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe, et Moussa Faki, président de la Commission de l'Union, ont exhorté “les Nations Unies et la communauté internationale à adopter une position ferme (...) pour empêcher une catastrophe de se produire”.



En outre, ils ont signalé l'urgence d'éviter une escalade, soulignant qu'une opération terrestre israélienne entraînerait sans aucun doute un grand nombre de victimes civiles, notamment des femmes et des enfants, ce qui pourrait conduire à un génocide sans précédent.



Aussi, la Ligue arabe et l'Union africaine ont appelé la communauté internationale à adhérer aux principes communs d'humanité et de justice, évoquant la nécessité de travailler collectivement et immédiatement pour empêcher une attaque prolongée contre les Palestiniens.





