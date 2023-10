CAN 2023 / Groupe C – Rigobert Song: « Ça ne va pas être facile » - adakar.com

CAN 2023 / Groupe C – Rigobert Song: « Ça ne va pas être facile » Publié le lundi 16 octobre 2023

© Autre presse par DR

Rigobert Song, entraîneur du Cameroun

Rigobert Song prend au sérieux l’ensemble des équipes qui sont logées dans le Groupe C du Cameroun pour la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023.



En conférence de presse pour le match amical contre le Sénégal, à disputer lundi 16 octobre 2023, au Stade Bollaert-Delelis de Lens, Rigobert Song a été interrogé sur ce groupe de la mort comme le dit Kaba Diawara, sélectionneur de la Guinée.



Et pour le technicien camerounais, rien ne va être facile, mais il assure que le Cameroun est désormais habitué à cette situation.



« Aujourd’hui, toutes les équipes africaines ont progressé. Tous les groupes sont pris au sérieux comme chaque match. On s’attarde plus sur nous les Lions du Sénégal