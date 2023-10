Sénégal-Cameroun – Rigobert Song: « pas de différence entre le match de demain et celui de janvier » - adakar.com

Sénégal-Cameroun – Rigobert Song: « pas de différence entre le match de demain et celui de janvier » Publié le lundi 16 octobre 2023

Rigobert Song, entraîneur du Cameroun

C’est le sélectionneur des Lions indomptables qui l’a dit en conférence de presse, dimanche 15 octobre 2023, à la veille du match amical contre les Lions de la Téranga.



Alors que cette rencontre prévue de longue date va se jouer après que les deux équipes ont eu connaissance du tirage au sort de la CAN Côte d’Ivoire 2023, qui les place dans le même Groupe C, Rigobert Song a voulu être clair. Même si c’est un match amical, il n’y aura pas de différence avec le match prévu en janvier 2024.



« J’ai dis tout à l’heure que c’est un match que tout le monde veut jouer. Il n’y aura pas de différence entre le match de demain et celui de janvier. Ça va être un match pris au sérieux parce que ça va permettre aux deux équipes de s’évaluer et de mettre une