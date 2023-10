Pré-campagne : Le Pm Amadou Bâ pèche la voix des guides religieux et coutumiers dakarois - adakar.com

Élection présidentielle 2024 : Le Premier Ministre Amadou BA a effectué une série de visites auprès des autorités religieuses et coutumières de Dakar.

Le Premier Ministre Amadou BA a effectué ce week-end une série de visites auprès des autorités religieuses et coutumières de Dakar.



Après avoir rencontré ce samedi 14 octobre 2023, les « Grand Serigne de Dakar », Abdoulaye Makhtar DIOP et Pape Ibrahima DIAGNE, l’Imam Moussa SAMB de la Grande mosquée de Dakar et le Cardinal Théodore Adrien SARR, Archevêque émérite de Dakar, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a rendu visite ce dimanche au Khalife général des Layènes, Mamadou Makhtar Ibn Seydina Mandione LAYE, et au Khalife général de la famille Omariène, Thierno Madani TALL.



Le Premier Ministre Amadou BA a entamé sa tournée dominicale par le domicile du Khalife général des Layènes, Mamadou Makhtar Ibn Seydina Mandione LAYE. Sur place, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a eu droit à tous les honneurs. « Vous êtes chez vous. Tous ceux qui viennent nous voir ici sont honorés, car nous n’avons que Seydina Limamou LAYE. Vous ne dérogerez pas à la règle s’il plaît à Dieu » a soutenu DIal Thiaw LAYE, porteur du message de la famille religieuse. Il a ensuite soumis toutes les doléances de la localité avec, entre autres, la prise en charge de la problématique de l’emploi et de l’employabilité des jeunes, celle des bourses d’étude, du financement des femmes, la gestion de l’institut islamique de Yoff Layène, ou encore l’élaboration d’un plan directeur pour la cité.



Sur toutes ces questions, le Premier Ministre Amadou BA a tenu a rassuré l’assistance. « Dès demain, je me pencherai sur ces questions, car le Président Macky SALL a de grandes ambitions pour cette cité. Vous avez vu le niveau d’investissement. Nous ne nous en arrêterons pas là car tout ce que nous faisons ici nous le faisons pour nous même ; nous sommes de la famille. Je sais que beaucoup viendront vous promettre monts et merveilles. Ils ont l’habitude de brasser du vent mais je sais que vous saurez discerner le faux du vrai. En outre, nous avons vu toutes les menaces qui pèsent sur notre modèle confrérique qui a connu ces dernières années des attaques sans commune mesure. Nous avons en charge la sécurité et la défense de la République et des Sénégalais, donc nous sollicitons vos prières pour la préservation de notre vivre ensemble » a, notamment, déclaré Amadou BA.





A sa suite Dial Thiaw LAYE a repris la parole pour saluer les qualités d’homme d’Etat du Premier Ministre. «Nous prions pour que Amadou BA soit le 5e Président de la République » dira-t-il sous les claquements de doigts approbateurs de l’assistance.



Après Yoff, le Premier Ministre a rendu visite au Khalife général de la famille Omarienne, Thierno Madani TALL. Sur place également Amadou BA a eu droit à un accueil des plus chaleureux et le Khalife général de la famille Omarienne lui a prodigué de ferventes prières.



Pour rappel, ce samedi, le Premier Ministre, Amadou BA, a tour à tour rencontré le Grand Serigne, Abdoulaye Makhtar DIOP, l’Imam ratib de Dakar, Alioune Moussa SAMB, le Cardinal Théodore Adrien SARR, le Grand Serigne, Papa Ibrahima DIAGNE.





Les rencontres avec le Grand Serigne, Abdoulaye Makhtar DIOP et Grand Serigne, Papa Ibrahima DIAGNE ont permis d’aborder toutes les préoccupations de la communauté Lebou consignées dans deux documents rédigés à cet effet. Le Grand Serigne, Papa Ibrahima DIAGNE n’a pas manqué d’encourager Amadou BA. « Tu es chez toi. Tu connais ce qui nous lie et cela ne date pas d’aujourd’hui. Le conseil que je te donne c’est de te montrer persévérant car outre tes ennemis, tu as hérité des ennemis du Président Macky SALL. Je n’ai cependant aucun doute sur ta capacité à surmonter toutes les difficultés qui se dressent devant toi. Tu en a déjà fait preuve par le passé. Je suis optimiste pour l’avenir. »



Au cours des différents entretiens qu’il a eus, le Premier Ministre Amadou BA a sollicité des prières pour la consolidation de notre vivre ensemble. Accompagnés de plusieurs responsables politiques, dont le coordonnateur régional des opérations de parrainage, Abdoulaye Diouf SARR, le candidat de la Grande Majorité Présidentielle est largement revenu sur ses ambitions pour un Sénégal prospère, dans le respect de nos richesses religieuses, sociales et culturelles.