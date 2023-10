6 « détenues politiques » en grève de la faim : Alioune Tine interpelle Me Aissata Tall Sall - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 6 « détenues politiques » en grève de la faim : Alioune Tine interpelle Me Aissata Tall Sall Publié le lundi 16 octobre 2023 | senego.com

© Autre presse

Les femmes détenues politiques en grève de la faim au camp pénal (liberté 6)

Tweet

À la prison de Camp pénal Liberté 6, les « détenues politiques » sont en grève de la faim depuis 7 jours. Une situation alarmante, qui pousse le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tina, à interpeller Me Aissata Tall Sall, ministre de la Justice.



« Mme la ministre de la justice Me Aissata Tall Sall, célèbre avocate altermondialiste, prière d’agir pour la libération des femmes en grève de la faim ainsi que la libération de tous les détenus politiques. Le pays a besoin d’apaisement pour traverser ce processus présidentiel dans la sérénité et la confiance », a demandé Alioune Tine sur son compte X.





Pour rappel, les « détenues politiques » en grève de la faim demandent une désinfection régulière des chambres, une réduction de la population carcérale, une alimentation saine et équilibrée, l’affichage du règlement intérieur de la prison et l’organisation d’activités sportives.



Liste des « détenues politiques » en grève de la faim au camp pénal (liberté 6) – 7e jour, ce dimanche:

1- Maty Sarr Niang

2- Ndeye Fatou Fall ( Falla Fleur ),

3- Ndeye Anta Fall,

4- Adji Ndao,

5- Nafissatou Gueye (Yaayu Serigne Saliou)

6- Yacine DIAGNE