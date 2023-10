Les révélations de Lamine Ba du PDS : « La complication autour du retour de Karim Wade.. » - adakar.com

News Société Article Société Les révélations de Lamine Ba du PDS : « La complication autour du retour de Karim Wade.. » Publié le lundi 16 octobre 2023 | senenews.com

© Autre presse par DR

Le procès Karim Wade a canalisé l`attention du public pendant plusieurs semaines.

Karim Wade, fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, a été désigné candidat du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) pour l’élection présidentielle à venir. Cependant, il se trouve actuellement au Qatar. Lors de l’émission « Le Jury du Dimanche » sur ITV, Lamine Ba, Secrétaire Général National Adjoint chargé des cadres du PDS, s’est montré catégorique en affirmant : « Il sera là ».



« Maintenant, quand exactement il sera de retour, cela peut poser quelques problèmes », a-t-il concédé. M. Ba estime que « les Sénégalais sont impatients de le voir rentrer car il y a, dans la conscience collective sénégalaise, une forme d’espoir et d’attente envers lui ». « Les Sénégalais souffrent. Les Sénégalais sont confrontés à de nombreux problèmes. Les Sénégalais sont déçus par la direction que prend la politique. Actuellement, le parti met tout en œuvre pour faciliter son retour. Il a pris conscience que son retour est une responsabilité, une question d’honneur, car il y a des Sénégalais qui l’attendent. Je tiens à préciser qu’à l’heure actuelle, nous ne considérons pas de plan B », a-t-il ajouté



Lamine Ba a exprimé sa confiance dans la candidature de Karim Wade : « Il n’y a pas de candidat ni de candidature plus crédible que celle de Karim Wade. Il est victime du système et a été contraint de résider au Qatar. Notre candidat, c’est Karim Wade, et nous travaillons avec lui pour changer la situation au Sénégal ».



Il a également réagi aux critiques qualifiant Karim Wade de « candidat virtuel » : « Les gens peuvent le qualifier de candidat fantoche ou candidat WhatsApp, c’est leur liberté, mais au sein du PDS, nous collaborons étroitement et nous nous concentrons sur notre projet. Ce que les gens doivent comprendre, c’est que Karim Wade bénéficie d’un avantage que les autres n’ont pas. Son avantage réside dans le caractère unique et homogène de la candidature, soutenue par un parti politique solide et conquérant, le PDS».