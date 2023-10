Hausse des factures d’électricité: vers une augmentation du prix du pain au Sénégal - adakar.com

Une boulangerie

Les boulangers du Sénégal n'excluent pas d'augmenter le prix du pain en cause la cherté des factures d'électricité et des intrants. La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal annonce une conférence de presse dans les prochains jours pour discuter de la question.



« La Fédération nationale des boulangers du Sénégal conjointement avec le regroupement des boulangers du Sénégal organise une conférence de presse pour parler sur le secteur de la boulangerie surtout avec une situation inexpliquée et inexplicable c'est un produit que l'on appelle le pain, un produit social et nous ne pouvons pas comprendre vraiment ce rapport avec l'électricité qui a vraiment multiplié nos difficultés», a dit le président Amadou Gaye.



« Aujourd'hui même ce qui sont avec Woyafal ou bien avec les factures bimensuelles ont vu leurs factures se multiplier par trois surtout aussi sur le problème de la hausse du gasoil et ensuite la hausse des autres entrants. Il faut savoir que pour faire le pain, il faut de la levure et d'autres ingrédients. Ce qui fait qu'impérativement les boulangers ont décidé de parler à l'État sur le prix du pain et le poids du pain. Voilà en gros la quintessence de ce qu'on va discuter durant cette conférence de presse», a expliqué leur président qui n'a pas fixé la date de la Conférence de presse.

