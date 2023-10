Football / Sénégal-Cameroun : les Lions à la recherche d’une cinquième victoire en 16 matchs contre les Lions indomptables - adakar.com

Football / Sénégal-Cameroun : les Lions à la recherche d'une cinquième victoire en 16 matchs contre les Lions indomptables Publié le lundi 16 octobre 2023

© Autre presse par DR

Les Lions indomptables du Cameroun

Le Sénégal et le Cameroun vont jouer un match amical international, lundi, à Lens (France), ce duel étant la 16e confrontation des deux équipes depuis leur première rencontre aux jeux de l’Amitié, en 1963, à Dakar.



Les deux équipes se sont rencontrées 15 fois : six matchs amicaux, quatre rencontres pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), trois pour les phases finales de la CAN (1990, 1992 et 2017) et deux autres pour les qualifications des Jeux olympiques de Munich (1972).



Les Lions indomptables se sont imposés sept fois, les Lions du Sénégal ayant obtenu quatre victoires. Quatre rencontres des deux équipes se sont soldées par un nul.



Il y a soixante ans, le Sénégal battait le Cameroun pour la première fois (1-0), aux jeux de l’Amitié (11-21 avril), à Dakar.



Ce premier duel entre Lions camerounais et Lions sénégalais marquera le début d’une forte rivalité entre deux équipes toujours prêtes à en découdre sur le rectangle vert.



Six ans après les jeux de l’Amitié, les deux équipes vont jouer leur premier match amical, le 24 janvier 1969.



Le Sénégal va s’incliner à domicile devant les Camerounais (2-3). Les 4 et 8 mars 1971, les deux équipes se rencontrent pour des matchs amicaux, à Yaoundé et à Douala.



Le premier match s’est soldé par un nul, le deuxième a débouché sur une victoire des Lions du Sénégal (2-1).



L’année suivante, le Sénégal et le Cameroun partagent le même groupe des éliminatoires des Jeux olympiques de Munich (26 août-11 septembre).



La manche aller, jouée à Dakar, le 5 mars, s’est terminée par un nul. Le Cameroun va dominer le Sénégal (3-2) au mach retour, deux semaines plus tard.



Dix ans plus tard, en 1982, les deux équipes se retrouvent pour un match amical, à Yaoundé. Le Sénégal l’emporte en terre camerounaise.



Le 17e match entre les Lions du Sénégal contre les Lions indomptables du Cameroun aura lieu le 19 janvier 2024



Les Lions du Sénégal obtiennent une nouvelle victoire (2-0), le 6 mars 1990, lors de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations, en Algérie.



Les Camerounais prendront leur revanche à l’édition suivante de la CAN, à Dakar, en éliminant le Sénégal (1-0) à l’étape des quarts de finale.



À l’occasion de leur cinquième match amical, le 13 janvier 2000, à Dakar, les deux équipes vont se quitter sur un score nul et vierge.



Deux ans plus tard, le 10 février 2002, les deux équipes se retrouvent au sommet du football africain, pour la finale de la CAN, à Bamako.



Les Lions indomptables remportent le trophée africain par 3 tirs au but à 2 (0-0 à la fin du temps réglementaire), pour la quatrième fois.



Le dernier match amical entre le Sénégal et le Cameroun a eu lieu le 9 février 2005, en France. Les Camerounais étaient dominants (1-0). L



e Sénégal s’imposera ensuite à Dakar, lors d’un match aller des éliminatoires de la CAN 2012. À Yaoundé, pour le match retour, c’était le nul (0-0).



Les Camerounais reprendront le dessus à la CAN 2017 en éliminant les Sénégalais de la compétition par 5 tirs au but à 4, après un match nul (0-0) à la fin du temps réglementaire et des prolongations.



Le Sénégal et le Cameroun vont se retrouver pour leur 17e match, le 19 janvier prochain (à Yamoussoukro), pour la 34e édition de la CAN prévue en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024. Avant celui-là, ils vont livrer le 16e duel, lundi, à Lens.



Les deux sélections partagent la poule C de la prochaine Coupe d’Afrique des nations avec la Gambie et la Guinée.



