Assemblée nationale: le Président Amadou Mame Diop se prononce en faveur de la consolidation des valeurs républicaines Publié le dimanche 15 octobre 2023

© aDakar.com par DR

Amadou Mame Diop, nouveau président de l`Assemblée nationale

Le Président Amadou Mame DIOP a exhorté, aujourd’hui, les élus à « veiller rigoureusement à la sauvegarde des valeurs fondamentales de la République », à l’occasion de l’ouverture de la Session ordinaire unique 2023-2024 de l’Assemblée nationale.



M. Amadou Mame DIOP a rappelé « le contexte particulier » dans lequel s’ouvre cette Session ordinaire unique et relative à la prochaine échéance électorale, et souhaité voir « l’élection présidentielle du 25 février 2024 se dérouler, à toutes les étapes de son processus, dans la paix, la concorde et l’unité nationale ».



Le Président Amadou Mame DIOP a félicité Me Oumar YOUM et M. Daouda DIA nommés dans le Gouvernement à qui il a souhaité plein succès.



Les Députés ont procédé, lors de cette séance, au premier renouvellement du Bureau de l’Assemblée nationale de la XIVème législature qui a vu, entre autres changements, l’élection de M. Abdou MBOW comme nouveau Président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et de Mme Aminata GUEYE comme nouveau Premier Questeur et Yoro SOW comme deuxième questeur.



Le Président de l’Assemblée nationale a par ailleurs annoncé le démarrage prochain des travaux de rénovation de l’Hémicycle dans un souci de « modernisation des moyens et méthodes de travail ».