Assemblée nationale : Abdou Mbow, nouveau président du groupe parlementaire BBY - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Assemblée nationale : Abdou Mbow, nouveau président du groupe parlementaire BBY Publié le dimanche 15 octobre 2023 | Rewmi

© aDakar.com par DF

Le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale

Dakar, le 11 Novembre 2014- Le Premier ministre a tenu sa déclaration de politique générale. Le chef du gouvernement a, devant les parlementaires, livré un discours de près de deux heures. Photo: Abdou Mbow, député Tweet

Le président de la commission des lois et de la décentralisation, Abdou Mbow vient d’être confirmé à la tête du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar.

C’est désormais officiel Abdou Mbow est le nouveau Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (Bby). Il remplace à ce poste Oumar Youm, qui est entré dans le gouvernement lors du dernier remaniement ministériel comme ministre des Forces Armées.



D’ailleurs Abdou Mbow était pressenti comme président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Des lors les députés de la 14e législature se retrouvent aujourd’hui pour l’ouverture de la session ordinaire unique de l’année 2023-2024.



La formation d’un nouveau bureau va s’en suivre avec la désignation des vice-présidents, des secrétaires élus et des questeurs et des présidents de groupes parlementaires.