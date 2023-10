Désencombrement de Dakar Plateau : Plusieurs dizaines de voitures mises en fourrière - adakar.com

Désencombrement de Dakar Plateau : Plusieurs dizaines de voitures mises en fourrière Publié le samedi 14 octobre 2023

Embouteillages

Désencombrement ,les opérations entamées depuis mercredi au centre-ville de Dakar ont permis de mettre en fourrière plusieurs dizaines de voitures stationnées sur la voie publique. Djiby Diallo, le sous-préfet de Dakar Plateau s’est exprimé sur quelques lignes pour expliquer la situation.

: « C’est très satisfaisant de constater que l’opération que nous avons entamée depuis quelques jours a permis d’amender et de mettre en fourrière plusieurs dizaines de voitures stationnées sur la place publique et de dégager des objets encombrants », s’est réjoui Djiby Diallo. » C’est une opération qui demande beaucoup de moyens matériels et humains.



Ce qui peut parfois même impacter sur la circulation automobile », a-t-il indiqué. Il a déclaré que l’opération allait continuer « suivant le plan d’actions mis en place » par le gouverneur de la région de Dakar « jusqu’à l’atteinte des objectifs ».



« L’opération que nous avons menée aujourd’hui fait suite au plan d’actions que nous avons lancé avant-hier et que nous continuons de mener au niveau de l’Avenue William Ponty, du Boulevard de la République et de l’Avenue Peytavin et se poursuivra dans les autres artères de la capitale notamment, l’Avenue Blaise Diagne, Lamine Guèye, Faidherbe, les Allées Papa Guèye Fall », l’administrateur civil. a souligné Cela, a-t-il fait savoir encore, « permettra une meilleure mobilité et le renforcement de la sécurité de toute la capitale ». Il a annoncé qu’un « plan de suivi a été mis en place de concert avec la police qui est responsable de la sécurité de toute la capitale ». Il a annoncé qu’un « plan de suivi a été mis en place de concert avec la police qui est chargée de veiller sur les lieux qui ont été déjà déguerpis ».



L’arrondissement de Dakar Plateau est la vitrine de Dakar, car « toutes les institutions, des services publics et privés, des établissements de santé et une douzaine de marchés » s’y trouvent, avait souligné Djiby Diallo. « Des véhicules occupent la rue durant toute la journée, d’autres véhicules sont en stationnement et les propriétaires sont introuvables. Certains services laissent leurs véhicules sur la voie publique, durant toute la journée », avait poursuivi M. Diallo, estimant que tout cela l’encombrement de Dakar. Les voitures stationnées sur la voie publique seront mises en fourrière, avait prévenu le sous-préfet.



Les autorités administratives ont décidé de mener cette opération à la suite d’une rencontre des services concernés de l’État, dont la mairie de Dakar et la commune d’arrondissement du Plateau.



Fatou BA