Technologie-Espace: Livraison du premier satellite du Sénégal prévue pour le 10 novembre 2023

Le premier satellite du Sénégal sera livré le 10 novembre 2023, après trois années de fabrication, marquant un jalon important dans l'ambitieux programme spatial du pays, dénommé SenSAT, a-t-on appris ce vendredi de Sene Web.



La cérémonie de remise du satellite aura lieu dans les locaux du Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM) sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Moussa Baldé.



Ce projet spatial repose sur la formation et la mobilisation de ressources humaines sénégalaises. Le Sénégal a envoyé huit ingénieurs et cinq techniciens au CSUM pour acquérir les compétences nécessaires à la fabrication et à l'exploitation d'outils spatiaux. Ces experts nationaux ont collaboré avec le CSUM pour concevoir et fabriquer le tout premier satellite du Sénégal.



Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, l'objectif du projet SenSAT est de répondre aux besoins du pays en matière de produits et de services spatiaux, tout en faisant du secteur spatial un levier clé pour le développement socio-économique durable du Sénégal.



La mise en orbite du premier satellite sénégalais marque une étape significative dans la poursuite de l'exploration spatiale du pays et la promotion de l'innovation technologique au niveau national.



