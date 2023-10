Yewwi Askan Wi “appelle les autorités administratives à s’exécuter promptement afin qu’Ousmane Sonko reçoive ses fiches de parrainage et recouvre la totalité de ses droits“ - adakar.com

Yewwi Askan Wi "appelle les autorités administratives à s'exécuter promptement afin qu'Ousmane Sonko reçoive ses fiches de parrainage et recouvre la totalité de ses droits" Publié le vendredi 13 octobre 2023

© Autre presse par dr

Supposée présence de forces occultes lors des manifestations: Yewwi Askan Wi dément les autorités et interpelle la communauté internationale

C'est le coup de tonnerre à Ziguinchor. Les avocats du Président Ousmane Sonko avaient introduit un recours aux fins d'annuler la mesure de sa radiation des listes électorales. Malgré les invocations de I' État sur l'incompétence du juge, la recevabilité et le fond

du dossier, le juge du tribunal d’instance de Ziguinchor s’est déclaré effectivement compétent, a décidé que la radiation de Ousmane Sonko est nulle et de nul effet et ordonné aux services compétents du ministère de l’intérieur de le réintégrer sur les listes électorales.



La partie civile a usé de toutes les pressions de l'agent judiciaire de l'État, le juge est resté droit dans ses bottes pour dire le droit et rendre la justice au nom du peuple.



La Coalition Yewwi Askan Wi se félicite de cette décision historique qui matérialise la victoire de la vérité sur l'arbitraire et l'injustice. Elle montre aussi qu'il y a encore dans la magistrature des hommes de caractère et des magistrats debout.



La Coalition Yewwi Askan Wi félicite chaleureusement le pool des avocats pour leur excellente plaidoirie. Elle appelle les autorités administratives à s'exécuter promptement afin que le Président Ousmane Sonko reçoive ses fiches de parrainage et recouvre la totalité de ses droits.



Fait à Dakar, le 13 octobre 2023



La Conférence des leaders

de Yewwi Askan Wi