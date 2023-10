Santé: Une coopération médicale entre Dakar et Hong Kong sur la lutte contre la cataracte - adakar.com

Le Président Macky Sall a reçu hier jeudi 12 octobre 2023 en audience le président de la Fondation chinoise GX, au palais présidentiel dans le cadre d'une visite de travail, a-t-on appris ce jour via la communication présidentielle.

Au cours de cette rencontre fructueuse, il a été annoncé une coopération médicale entre Dakar et Hong Kong, visant à éradiquer la cécité causée par la cataracte.

La Fondation GX s'est engagée à accompagner pleinement le Sénégal en fournissant une aide médicale internationale, pour l'heure pas encore dévoilée.



Créée en 2018, la Fondation GX est une organisation non gouvernementale chinoise à but non lucratif basée à Hong Kong. Elle vise à fournir une assistance sanitaire humanitaire le long des pays de la Ceinture et de la Route, en répondant à l’appel à la connectivité « de peuple à peuple » dans le cadre de l’Initiative de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale.



