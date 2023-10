SENEGAL-TRANSPORTS / Semaine nationale de la sécurité routière : l’ANASER cible les conducteurs de deux-roues - adakar.com

Publié le vendredi 13 octobre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

SENEGAL-TRANSPORTS / Semaine nationale de la sécurité routière : l'ANASER cible les conducteurs de deux-roues

L’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER) a déroulé une campagne de sensibilisation aux causes d’accident de la route pour quelque 150 conducteurs de véhicules à deux roues, jeudi, à Dakar, a constaté l’APS.

‘’Cette campagne fait partie des activités de la Semaine nationale de la sécurité routière, que nous célébrons chaque année. Nous en sommes à la 18e édition’’, a expliqué Mactar Faye, le directeur exécutif de l’Association des assureurs du Sénégal (AAS), chargé de la prévention routière.

‘’La journée de ce jeudi est consacrée aux deux-roues, que nous invitons à avoir de meilleurs comportements sur la route’’, a ajouté M. Faye, rappelant que les motos, les scooters et les autres véhicules à deux roues sont à l’origine de nombreux accidents de la route.



‘’Les acteurs concernés par ce fléau qui tue doivent s’unir pour parler d’une seule voix et […] arrêter ce massacre qu’engendrent les accidents de la route’’, a-t-il dit aux conducteurs de deux-roues réunis pour la campagne de sensibilisation.

Ils doivent avoir ‘’un comportement citoyen et responsable’’ sur la route, a-t-il affirmé, les invitant en même temps à respecter le code de la route.

Mactar Faye a demandé aux conducteurs de véhicules à deux roues de souscrire à une assurance en vue de leur prise en charge en cas d’accident de la route.

‘’Vous devez avoir une assurance responsabilité civile’’, leur a-t-il conseillé, soulignant qu’‘’elle ne coûte pas très cher’’.



M. Faye a promis de faciliter les contacts entre les conducteurs de deux-roues et les compagnies d’assurance automobile.

Aussi s’est-il engagé à faire en sorte qu’‘’ils aient les équipements nécessaires, c’est à dire un casque, un gilet et des chaussures adaptées à la conduite’’ de cette catégorie de véhicule.

La Semaine nationale de la sécurité routière est célébrée depuis mardi et se poursuivra jusqu’à samedi.



