Sénégal : L'ancien DG de la Banque islamique, Mouhamadou Madana Kane candidat à la présidentielle Publié le vendredi 13 octobre 2023

Mouhamadou Madana Kane

Mouhamadou Madana Kane

Des affaires à l'engagement politique, la transition n'a pas duré longtemps pour Mouhamadou Madana Kane. L'ancien directeur général de la Banque islamique du Sénégal est sur la course à la présidentielle de février 2024. Il a lancé samedi dernier, une "startup politique" avec un groupe de technocrates et chefs d'entreprises sénégalais basés au Sénégal et dans la diaspora.



La plateforme s'appelle " Dundu lu bess " (vivre une nouvelle expérience). Son entrée en politique, dit-il, est née d'une prise de conscience de la nécessité d'amorcer " la révolution du courage et du sacrifice, qui doit amener les technocrates à accepter de se politiser, à se sacrifier en sortant de leur zone de confort et d'observation ", pour répondre au désir de changement de paradigme exprimé par une frange importante de la population sénégalaise.