Appel à l’insurrection: Une militante du Pastef mis aux arrêts à Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Appel à l’insurrection: Une militante du Pastef mis aux arrêts à Dakar Publié le vendredi 13 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse

Prison

Tweet

Hawa Thiam, une militante du parti Pastef, a été arrêtée à la Cité Millionnaire des Parcelles Assainies, Dakar, puis placée en garde à vue à la Section de Recherches (SR) de Dakar, pour appel à l'insurrection, renseigne PressAFrik, ce vendredi 13 octobre 2023.



Son arrestation survenue le mercredi 11 octobre dernier, fait suite à un message audio diffusé dans un groupe WhatsApp où elle aurait fait un "appel à l'insurrection".



Le message audio en question réagissait à un enregistrement d'une personne nommée Abdoulahad Cissé concernant l'audience de Ziguinchor liée à la requête d'Ousmane Sonko. Dans l'audio, Hawa Thiam aurait déclaré en wolof : "Fépa wara boy, sou Ziguinchor boyé rekk Dakar boy" (ça doit brûler partout. Si Ziguinchor brûle, Dakar va brûler).



Les autorités sénégalaises semblent prendre au sérieux les appels à l'insurrection, et des mesures sont prises pour enquêter et réagir face à de telles déclarations. Cependant, cette arrestation suscite des débats et des préoccupations en matière de liberté d'expression au Sénégal.



HB