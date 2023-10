Football: Le duel des lions toujours maintenu - adakar.com

Football: Le duel des lions toujours maintenu
Publié le vendredi 13 octobre 2023

Suite au tirage au sort des poules pour la coupe d'Afrique des nations 2023 tenu hier à abidjan (Côte d'Ivoire), impliquant le Sénégal et le Cameroun dans la même poule (C), des concertations aurait eu lieu sur place quant à la possibilité de la tenue du match amical devant se déroule le 16 octobre prochain entre les deux formations, a-t-on appris de la fédération sénégalaise de Football, ce jour.



Cependant cette décision reste maintenue par toutes les parties prenantes, malgré une rencontre qui se tiendra dans 92 jours lors de la compétition africaine.



Pourquoi une idée d'annulation?



Cette idée aurait voulu laisser planer le suspense total sur cette rencontre farouche entre les deux lions et réservé un show inoubliable dans l'une des arènes ivoiriennes aux supporteurs camerounais, sénégalais et aussi ivoirien qui semble ne pas badiner avec une défaite des camerounais, au regard de la rivalité qu'entretiennent les deux peuples sur les réseaux sociaux. (ndlr)



HB