Le Secrétaire général de l'OCI participera à la 12ème session du COMIAC à Dakar Publié le vendredi 13 octobre 2023

© Autre presse par Dr

SEM Hissein Brahim Taha, Secrétaire général de l`Organisation de coopération islamique (OCI)

Le Secrétaire général de l’Organisation de coopération islamique (OCI), Son Excellence Monsieur Hissein Brahim Taha, dirigera une délégation importante pour prendre part à la 12e session, du Comité Permanent pour l’Information et les Affaires Culturelles (COMIAC) qui se tiendra à Dakar, Sénégal, du 17 au 18 octobre 2023.



Cette session, organisée par le Ministère sénégalais de la Culture et de la Communication en collaboration avec le Secrétariat général de l’OCI et le Secrétariat du COMIAC, sera inaugurée par le Président Sénégalais Macky Sall.



Le Secrétaire général de l’OCI prononcera un discours lors de la cérémonie d’ouverture et aura des rencontres avec des hauts responsables sénégalais ainsi que des Représentants des États membres de l’OCI et des organisations internationales. Lors de cette session, les rapports d’activités du Secrétariat général de l’OCI et du Secrétariat du COMIAC sur les domaines de l’information, de la culture, du dialogue des civilisations, du tourisme et de la jeunesse seront examinés. Des recommandations et des résolutions seront adoptées afin de renforcer la coopération et la solidarité entre les États membres de l’OCI dans ces domaines.



Le COMIAC, organe subsidiaire de l’OCI, est chargé de superviser et d’évaluer les programmes et les projets liés à l’information, à la culture, au dialogue des civilisations, au tourisme et à la jeunesse. Il se réunit tous les deux ans et regroupe les Ministres concernés des États membres de l’OCI. Actuellement, le Sénégal assure la Présidence du COMIAC.



