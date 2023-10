Tribunal de Ziguinchor: le juge ordonne la réinscription d’Ousmane Sonko sur les listes électorales (Décision) - adakar.com

Tribunal de Ziguinchor: le juge ordonne la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales (Décision) Publié le vendredi 13 octobre 2023

Me Ciré Clédor Ly, coordonnateur des avocats d`Ousmane Sonko

Après une journée de plaidoiries au Tribunal d'instance de Ziguinchor, les avocats d'Ousmane Sonko ont obtenu gain de cause pour réhabiliter Ousmane Sonko dans ses droits d'être électeur et éligible.



Après une audience qui a duré toute la journée jusqu'à la nuit, le juge du tribunal, a décidé que la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales, fondée sur sa condamnation par contumace pour “Corruption de la jeunesse“ à 2 ans de prison, est illégale. Selon les avocats d'Ousmane Sonko, le magistrat Sabassy Faye a ainsi ordonné le rétablissement d'Ousmane Sonko dans ses droits civiques et politiques.



"Victoire nette et sans bavure pour Ousmane Sonko. Sa radiation déclarée nulle et de nul effet par le juge Sibassy Faye", a annoncé Me Koureyssi Bâ du pool d'avocats d'Ousmane Sonko.



Me Ciré Clédor Ly, coordonnateur du Pool d'avocats d'Ousmane Sonko, annonce la conséquence logique de la décision du tribunal de Ziguinchor. "La candidature d'Ousmane Sonko est une exigence sociale. C'est une exigence du peuple sénégalais. Juridiquement, Ousmane Sonko doit être candidat. Nous nous battrons et le dernier mot appartient au peuple sénégalais. À partir de la décision de Ziguinchor, dès demain, il devrait pouvoir commencer les parrainages", a déclaré Me Ciré Clédor Ly.



Il faut noter que la Direction générale des élections (DGE) avait refusé, se fondant sur la radiation administrative d'Ousmane Sonko des listes électorales prise par le sous-préfet des Almadies, de délivrer les fiches de parrainages au mandataire d'Ousmane Soko. Saisi d'une procédure en référé par les avocats d'Ousmane Sonko à ce sujet, la Cour suprême avait rejeté la requête des conseils du maire de Ziguinchor.



Après la décision du tribunal de Ziguinchor, les avocats de l'État ont annoncé un pourvoi en Cassation pour faire invalider la décision du juge se fondant sur ce qui est à leur yeux la forclusion de la requête de Ousmane Sonko.



Récusation du juge Sibassy Faye par les défenseurs de l'État



Dans l'après-midi du jeudi 12 octobre 2023, alors que l'audience se poursuivait au tribunal d'instance, l'information s'est emparée des réseaux sociaux annonçant une demande de récusation du juge formulée par l'Agent judiciaire de l'État.



Les défenseurs de l'État du Sénégal reprochent au juge Sibassy Faye d'être le frère d'un adjoint à la Mairie de Ziguinchor dirigée par Ousmane Sonko. Une récusation que les avocats d'Ousmane Sonko ont contesté, la dénonçant comme une procédure irrégulière parce que l'acte de récusation devait provenir du Président de la Cour d'appel de Ziguinchor.



"L'État dit que le juge aurait un frère qui serait un collègue d'Ousmane Sonko. Il n'y a pas de lien de subordination. Il n'y a pas de lien de parenté. Il n'y a pas de lien d'amitié et il n'est pas dit que le juge connaît Ousmane Sonko", a rappelé Me Ciré Clédor Ly.



Makhtar C.