Football: Saveur particulière pour le match amical Cameroun-Sénégal de lundi

© Autre presse par DR

Le Cameroun et le Sénégal s`affrontent en amical, lundi 16 octobre

Avec les secrets dévoilés du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023, la rencontre amicale entre Lions indomptables et Lions de la Téranga aura déjà une saveur particulière.

En quelques minutes, le match amical est passé de match qui va opposer deux futurs adversaires de Poule à la Coupe d’Afrique des Nations 2023.



En effet, le sort a voulu mettre dans la même Poule C (avec la Guinée et la Gambie), les deux équipes pour un match qui sera attendu par le monde du football. Les champions d’Afrique en titre, couronnée pour la première fois de leur histoire en terre camerounaise en 2021, iront à la conquête d’un doublé en croisant très tôt le Cameroun, un prétendant très sérieux au sacre final.