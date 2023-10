CAN 2023 : le tirage au sort complet de la phase de poules ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2023 : le tirage au sort complet de la phase de poules ! Publié le jeudi 12 octobre 2023 | Foot Mercato

© aDakar.com par FIPOTE

Sport: Présentation officielle de la mascotte de la CAN Côte d`Ivoire 2023

Abidjan 7 Juillet 2023. Le comité d`organisation de la 34 éme Édition de la coupe d`Afrique des nations Côte d`Ivoire 2023 à procédé ce vendredi à la présentation officielle de la mascotte baptisée " Akwaba". Tweet

La Côte d’Ivoire accueillera la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 dans 5 villes du pays. Et à trois mois du début de la compétition, la Confédération Africaine de Football a d’ailleurs organisé une cérémonie à Abidjan pour le tirage au sort de la phase de groupes. Les cadors de la compétition sont désormais fixés.



Après la décision de la Confédération Africaine de Football de repasser la compétition durant l’été des années impaires, il s’agira là de la deuxième Coupe d’Afrique des Nations organisée en plein hiver après le Cameroun. Pour cette 34e édition, la Côte d’Ivoire, avec 5 villes et 6 stades, accueillera donc la plus grande des compétitions du Berceau de l’Humanité. Il s’agira également de la troisième édition avec 24 équipes en lice.