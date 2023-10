CAN 2023: le Sénégal dans une poule C difficile avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie - adakar.com

Publié le jeudi 12 octobre 2023

Le Sénégal connaît ses adversaires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort effectué, ce jeudi 12 octobre 2023, à Abidjan a placé le Sénégal, tête de série, dans un groupe très difficile.



Les Lions sont logés dans la Poule C en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Les équipes de la Poule C seront logées à Yamoussoukro.



En plus de devoir affronter le Cameroun, l'éternel rival, les Lions du Sénégal vont devoir disputer deux derbys contre la Guinée mais surtout la Gambie, pays se trouvant à l'intérieur du Sénégal.



Avec ce tirage au sort, la succession des Lions de la Teranga, champions d'Afrique en titre, est ainsi lancée.



Il faut noter que le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 va opposer la Côte d'Ivoire à la Guinée Bissau. La compétition va se jouer du 13 janvier au 11 février 2023 en Côte d'Ivoire



Makhtar C.