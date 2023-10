Formation d’un nouveau gouvernement : Mimi Touré ne cache pas sa désolation et sonne l’alarme - adakar.com

Formation d'un nouveau gouvernement : Mimi Touré ne cache pas sa désolation et sonne l'alarme Publié le jeudi 12 octobre 2023 | Rewmi

Mimi Touré sur la présidence de l'Assemblée : «J'avais un accord ferme avec Macky»

Suite à l’annonce du nouveau gouvernement dirigé par Amadou Ba comme Premier ministre, Aminata Mimi Touré, candidate à la présidentielle de 2024, n’a pas caché son mécontentement sur X (Ex Txitter). “Est-ce cela la réponse alors que les Sénégalais sont laissés pour compte?” se demande-t-elle.

Mimi Touré a pointé du doigt la récente recomposition gouvernementale, y voyant principalement un “jeu de chaises musicales” de la part du président Macky Sall pour sauver la candidature d’Amadou Ba. Elle a également souligné la nomination de Sidiki Kaba, un politicien déclaré, au poste de Ministre de l’Intérieur comme étant préoccupante. Elle appelle l’Administration et la Direction Générale des Élections à rester neutres et à résister à toute tentative de favoritisme envers Amadou Ba. Mimi Touré estime qu’il est crucial que l’opposition s’unisse pour garantir un processus électoral transparent.



L’ancienne première ministre a également critiqué la gestion des anciens ministres de la Justice, en particulier Ismaila Madior Fall, pour ne pas avoir résolu la question des manifestants décédés. Elle ne voit pas non plus d’amélioration future avec la nouvelle ministre Aissata Tall Sall, rappelant une de ses déclarations controversées.



En conclusion, Mimi Touré a exprimé sa préoccupation quant à la situation économique difficile des Sénégalais. Elle a appelé les démocrates et l’opposition à se mobiliser pour apporter un véritable changement au Sénégal en battant le candidat du gouvernement actuel, Amadou Ba.