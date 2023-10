Radiation de Sonko : l’Etat conteste la compétence du tribunal de Ziguinchor - adakar.com

Radiation de Sonko : l'Etat conteste la compétence du tribunal de Ziguinchor Publié le jeudi 12 octobre 2023

Le tribunal de Ziguinchor

Le tribunal de Ziguinchor

Le leader du PASTEF va être édifié sur son sort ce jeudi 12 octobre après la radiation de son nom des listes électorales en vue de l’élection présidentielle de 2024.



Ainsi, à peine audience ouverte, l’Etat du Sénégal, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, estime que le Tribunal de Ziguinchor n’a pas les compétences pour statuer à ce sujet. A l’en croire, Ousmane SONKO habite Dakar et non Ziguinchor. A cet effet, c’est le Tribunal d’instance hors classe de Dakar qui devrait statuer sur sa radiation ou non.



Ce que les avocats d’Ousmane Sonko ont rejeté, ramenant sur la table l’affaire Karim Wade en jugeant que c’est le lieu d’inscription de l’électeur qui détermine la compétence territoriale du Tribunal. En effet, Ousmane Sonko vote à Ziguinchor.