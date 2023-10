El Hadji Momar Samb, nouveau ministre de la bonne gouvernance et des droits humains: « Nous allons œuvrer pour la justice sociale et l’équité…» - adakar.com

El Hadji Momar Samb, nouveau ministre de la bonne gouvernance et des droits humains: « Nous allons œuvrer pour la justice sociale et l'équité…» Publié le jeudi 12 octobre 2023

El Hadji Momar Samb fait partie de la nouvelle équipe gouvernementale de Amadou Bâ. Il est ministre auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la Promotion des Droits humains et de la Bonne gouvernance. Il est le Secrétaire général du RTA-S (Rassemblement des travailleurs africains – Sénégal) créé depuis 2011. Membre de la conférence des leaders de BBY, Momar Samb au fil des années d’alliance avec Macky Sall, vient de récolter les fruits de son engagement.



« La nomination a été une surprise pour moi. Un sentiment de gratitude. C’est une charge, donc il n’y a que des interrogations. Je suis armé de mon engagement depuis les années 70. Maintenant, il nous faut répondre aux préoccupations de notre peuple, œuvrer pour la justice sociale et l’équité » a-t-il martelé au téléphone de Dakaractu. Selon Elhadji Momar Samb, « ce qu’il faut , c’est se poser une simple question : « Comment faire pour mériter cette confiance »?





Le syndicaliste qui marqua par son parcours, le conseil économique, social et environnemental (CESE) ainsi que le haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), explique, au bout du fil qu’il a été joint par le chef de l’Etat lui-même et , a voulu répondre à son engagement pour son peuple : « Le Président m’a appelé pour m’en parler et je suis un soldat de la République. J’espère pouvoir mériter et réaliser ce que l’on attend de moi en restant constant dans mon engagement » soutient le successeur de Mamadou Salif Sow.





Il faut rappeler qu’Elhadj Momar Samb est titulaire d’un certificat de maîtrise de Lettres modernes avec la Mention Très Bien, d’un Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Moyen depuis 1977 et d’une Licence en Lettres Modernes Françaises en 1976, Elhadji Momar Samb fut Professeur de français dans le moyen et le secondaire de 1977-1993, Permanent de la Fédération de l’Education (Syndicat) chargé de l’administration de 1993 à 2000 et Agent chercheur formateur à l’Institut National d’Etudes et d’Actions pour le Développement de l’Education (INEADE/ME) Division Edition manuels, formateur en conception et évaluation des manuels scolaires de 2000-2010.



En avril 2011, le Rta-S tient son premier congrès qui m’élit comme Secrétaire Général. Lors de l’élection présidentielle de 2012, le Rta-S, membre de la coalition Bennoo Siggil Senegaal porte la candidature de Moustapha Niass, au premier tour, avant de soutenir celle de Macky SALL, au deuxième tour, dans le cadre de Bennoo Bokk Yaakaar.