CAN 2024: «impatient, stressé, réaliste», le plein d'émotions avant le tirage au sort Publié le jeudi 12 octobre 2023 | RFI

CAN 2024: «impatient, stressé, réaliste», le plein d'émotions avant le tirage au sort

Envoyé spécial à Abidjan,



Il n’y a pas encore une montée de la ferveur dans les rues d’Abidjan à moins de 100 jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations organisée en Côte d’Ivoire. « Ça va vraiment bouger en janvier », annonce Yves, chauffeur de taxi. Le tirage au sort, qui va être effectué ce jeudi à partir de 19h TU, n’est pas actuellement le principal sujet des conversations, selon Louis, employé à l’hôtel Azalai dans le quartier de Marcory. « Mais on a quand même hâte de savoir qui la Côte d’Ivoire va rencontrer », poursuit-il.



« Quand on est joueur, le jour du tirage, on a l’œil rivé sur l’écran », se souvient l’ancien défenseur de la Côte d’Ivoire Cyril Domoraud. Maintenant que je suis de l’autre côté, j’attends avec impatience parce que cela va se dérouler en Côte d'Ivoire », confie celui qui est désormais un des coordonnateurs de la sélection ivoirienne.