CAN 2023: Didier Drogba, Mikel Obi, Sadio Mane et Achraf Hakimi, désigné pour conduire le tirage au sort à Abidjan - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2023: Didier Drogba, Mikel Obi, Sadio Mane et Achraf Hakimi, désigné pour conduire le tirage au sort à Abidjan Publié le jeudi 12 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Football : Didier Drogba nommé ambassadeur de l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT)

Tweet

Un quatuor de stars du football africain, composé de Didier Drogba, Mikel Obi, Sadio Mane et Achraf Hakimi, sera aux commandes de la cérémonie du tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, qui se déroulera en Côte d'Ivoire en 2023.



La cérémonie du tirage au sort se déroulera ce jeudi 12 octobre dans le tout nouveau Parc des Expositions d'Abidjan, marquant ainsi le début des préparatifs de la 34e édition de cet événement majeur sur le sol africain. Les festivités débuteront à 19h00 heure locale/GMT (21h00 CAT, 22h00 heure du Caire) et seront retransmises en direct sur la chaîne YouTube officielle de la CAF (CAF TV).



Le tirage au sort sera diffusé dans plus de 50 pays, permettant à des millions de téléspectateurs de suivre cet événement sur la chaîne officielle de la CAF, ainsi que par le biais des partenaires télévisuels de l'organisation.



Didier Drogba, légende ivoirienne du football, meilleur buteur de l'histoire des Éléphants, sera l'hôte de cet événement en tant que natif d'Abidjan. Il sera rejoint par Mikel Obi, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria, Sadio Mane, star sénégalaise et meilleur buteur de l'histoire de son équipe nationale, ainsi qu'Achraf Hakimi, arrière droit du Paris Saint-Germain et membre de l'équipe marocaine qui a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.



Le tirage au sort final de la CAN CAF TotalEnergies en Côte d'Ivoire sera un événement marquant, réunissant des délégations de 24 nations qualifiées, des légendes du football africain, des médias internationaux, des partenaires commerciaux de la CAF, des célébrités du showbiz et des dirigeants africains, marquant ainsi le début de la dernière ligne droite pour la préparation de ce tournoi qui promet d'être exceptionnel.



CAF