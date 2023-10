CAN 2023: Sadio Mané désigné pour assister au Tirage au sort ce jeudi à Abidjan - adakar.com

CAN 2023: Sadio Mané désigné pour assister au Tirage au sort ce jeudi à Abidjan
Publié le jeudi 12 octobre 2023 | aDakar.com

Sadio Mané

Le capitaine des lions de la Teranga du Sénégal a été désigné parmi tant d'autres à assister au tirage au sort de la CAN 2023 qui se déroulera ce jeudi 12 octobre à Abidjan, aux côtés de trois autres référence du football africian, a annoncé la CAF via son site.



L'international sénégalais contribuera à la constitution des poules de la CAN 2023 qui s'ouvrira dans 93 jours en Côte d'Ivoire, aux côtés de la légende ivoirienne Didier Drogba, la référence Mikel Obi et le défenseur Marocain Achraf Hakimi, actuel joueur du PSG.



Ce tirage au sort sera diffusé dans plus de 50 pays, permettant à des millions de téléspectateurs de suivre cet événement sur la chaîne officielle de la CAF, ainsi que par le biais des partenaires télévisuels de l'organisation.



À l'issue de cette soirée du jeudi, tous les pays qualifiés y compris le Sénégal sauront qui seront les prochains adversaires.



