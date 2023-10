Le PM fixe les quatre orientations majeures de la nouvelle équipe gouvernementale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le PM fixe les quatre orientations majeures de la nouvelle équipe gouvernementale Publié le jeudi 12 octobre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Amadou Ba à Paris, révélations sur les motivations du voyage du Premier ministre sénégalais

Tweet

Le Premier ministre Amadou Ba a dévoilé, mercredi, les quatre “orientations majeures’’ dévolues à la nouvelle équipe gouvernementale, citant notamment les urgences économiques et sociales, les défis de la souveraineté et une bonne organisation de l’élection présidentielle du 25 février prochain.



“Cette équipe est chargée de la coordination optimale de l’action gouvernementale. Il s’agit d’un gouvernement de +missions et de combats+ qui va concentrer ses actions autour de quatre orientations majeures’’, a déclaré Amadou Ba juste avant la lecture de la liste des membres du gouvernement par le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba.



La première orientation, a-t-il dit, est de répondre au défi de la souveraineté et d’assurer une bonne organisation de l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Pour la deuxième orientation, le Premier ministre a cité la “prise en charge des urgences économiques et sociales, notamment la consolidation de la croissance, l’amélioration du pouvoir d’achat des populations, la lutte contre la vie chère, l’insertion et l’emploi des jeunes, ainsi que l’organisation dans des meilleures conditions de la campagne de commercialisation agricole’’.



La nouvelle équipe gouvernementale est aussi chargée de “veiller au fonctionnement adéquat des services publics et à la stabilité sociale de l’ensemble des secteurs de la vie de la nation a indiqué le Premier ministre en faisant allusion à la santé, l’éducation, l’enseignement supérieur et les collectivités territoriales.



Pour Amadou Ba, la quatrième orientation donnée au nouveau gouvernement est de “finaliser les projets prioritaires du chef de l’Etat et amorcer le déploiement à partir du dernier trimestre 2023 du plan d’actions prioritaires du Plan Sénégal émergent ((PAP3). Ce qui devrait permettre, selon lui, de préparer l’entrée du Sénégal dans l’ère de l’exploitation du pétrole et du gaz.



L’inspecteur général d’Etat Mouhammadou Makhtar Cissé, précédemment ministre du Budget a hérité du poste directeur de cabinet du président de la République, selon Oumar Samba Ba



SMD/MTN