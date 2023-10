Nouveau gouvernement de Macky Sall: Sidiki Kaba ministre de l’Intérieur, Aîssata Tall Sall ministre de la Justice - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Nouveau gouvernement de Macky Sall: Sidiki Kaba ministre de l’Intérieur, Aîssata Tall Sall ministre de la Justice Publié le jeudi 12 octobre 2023 | pressafrik.com

© aDakar.com par PMD

Remise du rapport du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) au chef de l`État

Dakar, le 7 octobre 2023 - Le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) a remis son rapport au président de la République. Tweet

Ils seront au nombre de 39. Et ça sera un gouvernement de combat et de mission pour les six prochains mois, a déclaré ce mercredi le Premier ministre Amadou Ba. Et les premiers noms sortis de ce lot, sont Sidiki Kaba nommé ministre de l’Intérieur et Aîssata Tall Sall ministre de la Justice. Omar Youm fait son entrée comme ministre des Forces Armées.