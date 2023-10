Nouveau gouvernement: Macky Sall nomme une équipe de 39 membres - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Nouveau gouvernement: Macky Sall nomme une équipe de 39 membres Publié le jeudi 12 octobre 2023 | aDakar.com

© Présidence par DR

UEMOA : le taux de croissance du PIB estimé à 5,7% ( Président du conseil des ministres)

Ce lundi 05 décembre 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en présence du Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA s`est tenu le 23ème Sommet ordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de l`UEMOA Tweet

Avant de dévoiler la composition du gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba a pris la parole pour exprimer des remerciements à l'endroit du président de la République Macky Sall pour lui avoir renouvelé sa confiance.



Sur les missions du gouvernement, le Premier ministre a rappelé qu'il s'agit d'un Gouvernement de mission et de de combat de 39 ministres qui va s'atteler à l'Organisation de l'élection présidentielle et prendre en charge les urgences.



Des changements dans l'équipe gouvernementale



Parmi les changements notables, il y a l'arrivée de Me Sidiki Kaba au ministère de l'Intérieur pendant que celui qui assurait cette fonction, Antoine Félix Abdoulaye Diome hérite du ministère de l'Energie et du Pétrole.



Au ministère de la Justice, c'est Aissata Tall Sall qui est nommée. Elle succède à Ismaila Madior Fall. Comme un jeu de chaises musicales, Ismaïla Madior Fall hérite du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.



Doudou Kâ est nommé ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération en remplacement de Oulimata Sarr qui quitte le gouvernement.



Aly Ngouille Ndiaye, candidat dissident et démissionnaire du gouvernement est remplacé par Samba Ndiobène Kâ, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire.



Le ministère de l'Elevage revient à un entrant, Daouda Dia. De même qu'au ministère des Collectivités territoriales,de l'Aménagement et du Développement des territoires, on note le départ du ministre Mamadou Talla et l'arrivée de Modou Diagne Fada.



Le Président Macky Sall a également nommé l'Inspecteur général d'Etat, Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre, Directeur de Cabinet du chef de l'État.



Makhtar C.