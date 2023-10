Présidentielle 2024: Benno Bokk Yakaar lance la campagne de parrainage dans la région de Matam - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2024: Benno Bokk Yakaar lance la campagne de parrainage dans la région de Matam Publié le mercredi 11 octobre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Présidentielle 2024: Benno Bokk Yakaar lance la campagne de parrainage dans la région de Matam

Matam, le 11 octobre 2023: Les opérations de parrainages en faveur du candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Bâ, ont été entamées dans la région de Matam. Tweet

La coalition Benno Book Yaakar a lancé ses opérations de collecte de parrainages dans la région de Matam en direction de la présidentielle du 25 février 2024.



En faveur du candidat de la coalition, Amadou Bâ, Premier ministre, les responsables et militants de la région de Matam, avec le délégué régional des parrainages de la coalition Benno Bokk Yakaar ont lancé les opérations de collecte de parrains.



Autour de Mamadou Tall, délégué régional des parrainages de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la région de Matam, les resonsables politiques de la région ont réitéré leur adhésion au choix de Son Excellence Monsieur Macky Sall Président de la République d’investir le Premier Ministre, Monsieur Amadou Bâ, comme candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar à la prochaine élection présidentielle.



Les responsables locaux de Benno Bokk Yaakar se sont engagés autour de Amadou Bâ, "un espoir pour le développement harmonieux de nos communes, tant à Matam, Kanel qu’à Ranérou".



"Soutenir ce choix, c’est nous impliquer au niveau individuel mais surtout au niveau collectif, avec engagement et détermination pour des élections réussies, et surtout pour une victoire éclatante de notre coalition, dès le 1er tour, au soir du 25 février 2024", a notamment déclaré le ministre Mamadou Talla.



Avec le démarrage des opérations de collecte de parrains, les fiches ont été remises aux responsables de la coalition de la majorité présidentielle.



Dans la collecte des parrainages, les responsables de Benno Bokk Yaakar de Matam se sont engagés dans "une dynamique participative et inclusive, de regrouper tous les acteurs politiques, les acteurs de développement et tous les responsables".



Pour eux, les parrainages constituent la première phase de l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Makhtat C.