CAN TotalEnergies 2023: Akon animera le tirage au sort prévu ce jeudi à Abidjan

Publié le mercredi 11 octobre 2023

© Autre presse par dr

Akon inaugure une usine de lampadaires solaires

Le célèbre artiste sénégalais et activiste Akon a été désigné pour animer la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023, a annoncé la CAF ce mercredi 11 octobre 2023.



La cérémonie aura lieu le jeudi 12 octobre 2023, à 19h00 heure locale, au Parc des Expositions d'Abidjan, et sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube officielle de la Confédération africaine de football (CAF).



Akon, également connu pour son projet "Akon Lighting Africa" visant à fournir de l'électricité solaire aux pays africains, apportera une touche d'excellence à l'événement en tant qu'amoureux du football et activiste.



L'artiste sera rejoint par Touré pour cette cérémonie de tirage au sort qui déterminera les premiers adversaires des 24 équipes engagées dans la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023. L'événement sera diffusé dans plus de 50 pays, offrant à des millions de téléspectateurs l'opportunité de suivre le tirage au sort sur la chaîne YouTube de la CAF, ainsi que via les partenaires télévisuels de la CAF.



La 34e édition de la CAN, le plus grand événement sportif du continent africain, se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.