Diaspora-Maroc: Le Pastef obstrué par la police marocaine, Macky Sall indexé - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Diaspora-Maroc: Le Pastef obstrué par la police marocaine, Macky Sall indexé Publié le mercredi 11 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par dr

Urgent : Le siège de Pastef attaqué et incendié

Tweet

Le parti dissout le Pastef les Patriotes a été empêché, hier mardi 10 octobre 2023, par la police marocaine, lors d'une réunion en présence du député et militant Guy Marius Sagna, a-t-on appris ce mercredi 11 octobre de 2023 de Pulse.sn.



En effet, comme toujours le Pastef poursuit ses conférences pour faire entendre sa voix dans un climat plus ou moins apaisé, pour réclamer les droits de son leader Ousmane Sonko. Ce mardi les militants se sont vu empêcher d'échanger par les forces marocaines après que ceux-ci aient débarqué puis coupé l'électricité dans le courant des débats.



Selon le parlementaire composé de Guy Marius Sagna et Ngagne Demba Touré, cela serait une œuvre du président Macky Sall, qui use de tous ses moyens et relations pour entraver les activités du Pastef.

Cette situation a poussé les sympathisants à faire marche sympathique pour exprimer leur dissentiment, suivi des cris indiquant "Macky Sall Dictateur".

Toutefois, les parlementaires ont salué la patience des forces marocaines, qui ont acheminé la troupe dans la protection sans aucune répression.



HB