L`icône mondiale de la musique, AKON, accueillera le tirage au sort final de la Coupe d`Afrique des Nations TotalEnergies CAF Côte d`Ivoire 2023 jeudi soir

La star mondiale de la musique, AKON, accueillera le tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies CAF Côte d'Ivoire 2023 le jeudi 12 octobre 2023 .



Le tirage au sort final débutera à 19h00 heure locale/GMT (21h00 CAT, 22h00 Le Caire) dans le tout nouveau Parc des Expositions d'Abidjan, à couper le souffle, et sera retransmis en direct sur CAF TV (YouTube).



Le chanteur sénégalais est un grand fan de football et un activiste social dont le projet « Akon Lighting Africa » vise à utiliser l'électricité solaire pour aider les pays africains à répondre à leurs besoins fondamentaux en électricité.



L'organisation du tirage au sort final par AKON, aux côtés de Touré, ajoute encore plus de puissance de star à ce qui s'annonce comme un événement fastueux, glamour et très attendu, alors que les 24 nations qualifiées découvrent leurs adversaires en phase de groupes.



Le tirage au sort final sera diffusé dans plus de 50 pays, et des millions de téléspectateurs devraient suivre l'événement sur la chaîne YouTube officielle de la CAF, ainsi que sur les chaînes de télévision partenaires mondiales de la CAF.



La 34ème édition du plus grand événement sur le sol africain se déroule en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.



Les nations qualifiées pour le tirage au sort final :



Côte d'Ivoire (hôte), Algérie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, RD Congo, Égypte, Guinée équatoriale, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria , Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie et Zambie.





