Dakar, grand prix des embouteillages Publié le mercredi 11 octobre 2023 | emediasn.net

Le Sénégal, avec environ ses 18 millions d’habitants et son million de voitures, vibre d’une énergie indéniable, et Dakar, sa capitale, en est le reflet vibrant. Sur ses 83 km², la ville s’étale dans toute sa splendeur, sa diversité, sa pollution, et sa modernité. Dotée d’autoroutes modernes, de ponts innovants, et d’autoponts de dernière génération, la presqu’île semble être parfaitement équipée pour revendiquer son statut de métropole africaine de premier plan.



Cependant, du lundi au vendredi, entre 7h et 13h, ainsi qu’entre 17h et 20h, il est pratiquement impossible de circuler sans se retrouver pris au piège d’embouteillages-monstres s’étirant sur des kilomètres de route.



L’une des premières causes de la circulation à Dakar réside dans l’indiscipline notoire des conducteurs, la clémence des autorités, et l’encombrement humain sur les routes.