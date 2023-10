Circulation: Une sensibilisation sur la sécurité routière durable lancée jusqu’au 14 octobre - adakar.com

Circulation: Une sensibilisation sur la sécurité routière durable lancée jusqu'au 14 octobre Publié le mercredi 11 octobre 2023 | aDakar.com

La 18éme édition de la Semaine nationale de la prévention routière a été lancée hier, mardi 10 octobre 2023 jusqu'au 14 octobre, autour du thème « Quel plaidoyer pour une sécurité routière durable au Sénégal », indique ce mercredi 11 octobre 2023, e-média.



Cette semaine dédiée à la sensibilisation a pour objectif de rappeler l'importance de la sécurité routière et de réduire les accidents de la route dans le pays.



Les activités de sensibilisation se dérouleront dans tout le pays afin de sensibiliser les usagers de la route aux mauvais comportements routiers. Le président de la Nouvelle prévention routière sénégalaise (Nprs), Mor Adj, souligne que la sécurité routière est un enjeu majeur et appelle à la participation collective des Sénégalais pour promouvoir la sécurité sur les routes.



La présidente de l'Association des assureurs du Sénégal (Aas), Mme Touré, a souligné la nécessité d'une réflexion collective pour résoudre ce problème. Elle a également proposé la création d'un centre de formation pour les chauffeurs professionnels.



Rappelons que ces accidents meurtriers sur les routes sont l’œuvre de plusieurs facteurs, dont la vitesse excessive, la conduite en état d’ivresse en passant par la fatigue et l’usage du téléphone au volant.



HB